Опубликованы подробности инцидента, который произошел в Мозыре

На улице Куйбышева экипаж подал сигнал об остановке водителю «вольво», который превысил скорость. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Вскоре правонарушитель оказался в тупике и был блокирован. Им оказался 20-летний местный житель. Примечательно, что буквально в июле текущего года он был лишен прав за передачу управления нетрезвому водителю. В этот раз в отношении лихача составлен ряд административных протоколов. В МВД напомнили нелицеприятную статистику - с начала этого года в Беларуси в руки ГАИ попались свыше 40 тысяч так называемых бесправников. На совести таких нарушителей более 200 ДТП, в которых 48 человек погибли и 259 получили ранения различной степени тяжести.



