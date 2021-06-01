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Оршанский районный суд приговорил вора в законе Муму к 10 годам лишения свободы
Оршанский районный суд приговорил вора в законе Муму к 10 годам лишения свободы в условиях строгого режима. Напомним, ряд криминальных авторитетов правоохранители задержали в ноябре прошлого года - поводом послужила стычка в Орше еще весной 2020-го. По информации МВД, 2 апреля трое неизвестных избили 37-летнего местного жителя. Нападение произошло в местном клубе. Как оказалось позже, жертвой налетчиков стал местный смотрящий по кличке Морозик. Нападавший - другой криминальный авторитет Олег Герасимович. Как отмечали в МВД, налет - ничто иное, как попытка переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета. Одного из подельников Муму приговорили к 11 годам особого режима. Еще одного участника поножовщины на минувшей неделе задержали в Киеве, решается вопрос о его экстрадиции. Четвертый подозреваемый скрывается за границей.
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