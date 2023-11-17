3.64 BYN
Останки 20 человек нашли в подвале храма в Кобринском районе
В Кобринском районе в подвале храма нашли останки порядка 20 человек - эксперты установили, что захоронены они были более 80 лет назад. Раскопки были в подвальном помещении Свято-Покровской церкви в деревне Буховичи.
При проведении медико-криминалистической экспертизы установлено, что они принадлежат взрослым и детям. Исследования говорят, что каких-либо повреждений, характерных для применения огнестрельного оружия, не обнаружено.
Это не первая находка на территории церкви.