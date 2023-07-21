Осторожно: гнев и оскорбления! В социальных сетях появился новый вид мошенничества

В социальных сетях появился новый вид мошенничества. Суть такова: человеку на странице пишут гневный или оскорбительный комментарий. Естественно, пользователь хочет посмотреть на аккаунт обидчика, но там лишь ссылка на страничку "ВКонтакте". И как только человек перейдет по этой ссылке, у злоумышленников появляется возможность получить доступ к его личным данным. Эксперты предупреждают о таких фактах и призывают людей быть более осторожными.