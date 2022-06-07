От 60 до 3200 рублей грозит дальнобойщикам за заправку на неустановленных АЗС

От 60 до 3200 рублей грозит дальнобойщикам, чьи машины с номерами Евросоюза буду заправляться на неустановленных АЗС. Один из таких случаев произошел в Бресте милиционеры заметили мужчину, который наливал дизель в канистры, а после перевез емкости на легковом авто и стал заправлять фуру с польскими номерами. Оказалось, что таким образом Житель Брестской области хотел сэкономить на топливе. Сейчас с этой схемой разбираются в таможне. С 20 мая грузовики на иностранных номерах, приезжающие на перегрузку в Беларусь, должны заправляться ЭКО-дизелем, который продаётся на приграничных заправках в местах перегрузки. Перечень АЗС и иные нововведения предоставляются при въезде в нашу страну.