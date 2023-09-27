Отдала машину в ремонт, а забрала со штрафстоянки: мастер СТО катался на авто клиентки

Свой "опель" с ключами и документами для ремонта молодому человеку передала владелица автомобиля. На протяжении нескольких недель механик говорил, что якобы делает ремонт. На самом же деле он не хотел отдавать машину, так как сам на ней ездил почти каждый день. Сотрудники милиции задержали мастера.