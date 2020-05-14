Отдых на природе закончился для двоих мужчин криминальными приключениями

Как сообщили в милиции, товарищи изрядно выпили, после чего забрались в пункт приема вторсырья. Приятели взломали двери склада, сложили лом меди в мешки и перебросили через забор. Жуликов спугнул сторож, напарникам пришлось бросить 90-килограммовую добычу и сбежать. Подозреваемых задержали. Это два жителя Бреста.