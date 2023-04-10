Отец девочки подозревается в педофилии

В Столбцах задержан подозреваемый в педофилии и это родной отец ребенка. Об этом сегодня сообщили в МВД. В милицию обратилась женщина, которая воспитывает 8-летнюю приемную девочку. Малышка ей рассказала жуткую историю. Правоохранители проверили информацию и дали делу ход.

"До помещения в приемную семью девочка жила с биологическими родителями. Оперативники установили, что ребенок, которому на тот момент было 6 лет, подвергался сексуальному насилию со стороны 32-летнего отца. Подозреваемый задержан. Следователями возбуждено уголовное дело за сексуальные действия, совершенные в отношении заведомо малолетней. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Назначен ряд экспертиз".