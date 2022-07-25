Отказались платить и избили таксиста - инцидент в Гомеле

В Гомеле пассажиры отказались платить и избили таксиста. Инцидент случился в одном из спальных районов города. Конфликт между двумя мужчинами и водителем такси. Правоохранителям 30-летний шофер сообщил, что пассажиры отказались платить за проезд, а после и вовсе избили его, сами сбежали. Но далеко уйти фигурантам не удалось, очевидцы указали их направление движения. Подозреваемых задержали, к слову, последние пересели в другое такси и пытались скрыться. Зачинщик конфликта ранее уже имел проблемы с законом. На момент задержания он был пьян. В итоге возбуждено уголовное дело за хулиганство.