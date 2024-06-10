Отравление дымом, пожар на заводе и утонувшие в водоемах Витебщины - обзор ЧП

Бобруйск

На заводе растительных масел в Бобруйске произошел пожар. Когда подразделения МЧС оказались на месте происшествия, горел цех, внутри которого было плотное задымление. Как пояснил охранник, вызвавший спасателей, внутри никого не было. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара повреждено оборудование и внутренняя отделка цеха. Работа предприятия не нарушена. Причина происшествия устанавливается.

На еще одном пожаре в Бобруйске пострадал человек. 10 июня ночью в службу МЧС позвонили очевидцы и рассказали, что горит квартира в трехэтажном жилом доме по ул. Куйбышева. Спустя считанные минуты спасатели уже были на месте вызова. Пламя оперативно укротили, не дав огню выйти за пределы жилья.

В результате пожара повреждено имущество в квартире. Как выяснилось, около 2:00 62-летний хозяин проснулся от запаха дыма. Оглядевшись, он увидел, что горит кресло. От концентрации дыма уже нечем было дышать, мужчина поспешил эвакуироваться.

С диагнозом "отравление продуктами горения" он был госпитализирован. Очаг пожара предварительно указывает на то, что хозяин, покурив в кресле, не погасил окурок.

Барановичи

Еще один мужчина пострадал на пожаре в Барановичах. Выяснилось, что при самостоятельной эвакуации из горящей квартиры хозяин получил отравление продуктами горения. Пострадавший был госпитализирован.

Борисов

В Борисовском районе горел деревянный дом. К моменту приезда спасателей крыша жилища была объята пламенем. Огнеборцы не дали стихии перекинуться на соседние здания, но языки пламени добрались до машины, припаркованной рядом. Никто не пострадал, но дом теперь нуждается в капитальном ремонте крыши, а автомобиль, скорее всего, нужно будет перекрашивать.

Витебская область

За вторые выходные июня на водоемах Витебщины утонули 2 человека.

В первом случае спасателям Лепельского района поступило сообщение об утонувшем человеке в реке Улла. Спасатели в трех метрах от берега обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего человека.