Отравление этиловым спиртом - предварительная причина смерти двоих мужчин в Сенненском районе

По результатам экспертизы, в крови у каждого из погибших обнаружено свыше 5 промилле алкоголя. Сообщается, что еще один человек с симптомами интоксикации находится в больнице. Все случилось 28 апреля. По данным следствия, в агрогородке Мокшаны приятели собрались в гостях у друга. Всего было пять человек. Во время застолья самый младший участник - 21-летний парень - почувствовал себя плохо и уснул на траве.

Еще двое товарищей решили поехать домой на велосипедах, но уснули возле калитки. Одного из них хозяин дома перетащил во двор, а вот второй остался спать на обочине. Четвертый гость лег отдыхать в баню.



