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Отравление газом от горелки - предварительная причина смерти мужчин в Городокском районе

Отравление газом от горелки - предварительная причина смерти двух мужчин в Городокском районе. Их тела были обнаружены на территории одного из предприятий. СК опубликовал некоторые подробности ЧП. По данным следствия, в воскресенье вечером двое приятелей приехали в Городокский район и, с разрешения знакомого, решили переночевать в автомобильном фургоне на территории предприятия. С собой они привезли баллон с бытовым газом и горелку для обогрева кунга и приготовления пищи. Как сказано в сообщении: спустя 2 дня сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Мужчина закрутил вентиль газового баллона, попытался разбудить пострадавших, но понял, что они мертвы.

Как нам рассказали в СК, погибшие собирались заняться ловлей мотыля, который используется в качестве наживки для зимней рыбалки. С этой целью они и приехали к техническому водоему, расположенному вблизи предприятия.

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