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Отсутствие техосмотра, скорость, алкоголь и наркотики - итоги проверки водителей такси и каршеринговых авто

Все чаще в статистике ГАИ водители такси, каршеринга и байкеры. Правда, аварии с участием мотоциклистов можно объяснить сезонностью. На этой неделе извозчики, каршеринг и байкеры были под пристальным вниманием дорожной милиции.

Как итог - десятки протоколов, письменных предупреждений. В топе нарушений отсутствие техосмотра, скорость, алкоголь. Как рассказали в ГАИ, случается, что за рулем попадаются водители и под действием наркотиков.

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