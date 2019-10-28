Отцу, жестоко избившему дочь, предъявлено обвинение по статье "Убийство заведомо малолетнего"

Во время расследования выяснилось, что работа по сопровождению детей гоорганами и учреждениями была организована лишь формально. Например, о переезде семьи в сентябре сотрудники профилактики Слонимского района не проинформировали зельвенских коллег. Таким образом более месяца жизнью детей никто не интересовался, их место жительства, отношение отца к воспитанию и содержанию никем не контролировались. Ранее малышей изымали из семьи, так как они находились в социально-опасном положении.



Напомним, трагедия произошла 18 октября. По данным СК, 25-летний мужчина избил ребенка руками и ногами, после чего бросил малышку на тахту и о стену. От сильных ударов девочка потеряла сознание. Спустя несколько дней она умерла в больнице.