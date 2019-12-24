Пагубная привычка курить в постели привела к гибели пенсионера

Пожар в Гомеле на улице Жукова. Когда спасатели были на месте, квартира на пятом этаже уже горела открытым пламенем. В ходе разведки бойцы МЧС на полу в горящей комнате нашли мужа хозяйки, 62-летний пенсионер, был бес сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Реанимировать мужчину не удалось. Как было отмечено, рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.



