Пагубная привычка - возможная версия пожара в Браславском районе

Погиб человек. О происшествии в одном из домов в деревне Чернево сообщил очевидец. Проходя мимо, он услышал звук пожарного извещателя, зашел внутрь и увидел в жилище дым. Сразу вызвал на место спасателей. После этого отправился к колодцу за водой. Возгорание затушил. Обнаружив хозяина дома, вызвал скорую, но спасти мужчину не удалось. Огонь повредил имущество в доме. Точную причину ЧП установят специалисты.