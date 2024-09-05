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"Паровоз" из четырех автомобилей на МКАД, девочка-подросток пострадала в серьезной аварии, водитель потерял сознание и столкнулся с деревом - обзор ДТП
Минск
В серьезной аварии в Минске пострадала девочка-подросток. Как сообщают в ГАИ, накануне вечером на улице Денисовской иномарка столкнулась с автобусом.
По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen влетел с начинавшим движение от остановки пассажирским автобусом МАЗ. 16-летняя пассажирка легковушки получила травмы и угодила в больницу. Во всех обстоятельствах разбираются в ГАИ.
"Паровоз" из четырех автомобилей собрался сегодня на внешнем кольце МКАД. Сообщается, что сегодня утром в районе 19-го км кольцевой столкнулись BMW, Kia, Honda и Renault. В результате инцидента никто не пострадал, лишь авто получили механические повреждения.
Жлобин
Водитель авто не пропустил ребенка на велосипеде в Жлобине - история закончилась госпитализацией. Так, накануне автовладелец на "фольксвагене" при повороте направо не предоставил преимущество и сбил 13-летнего школьника. Тот, не спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик в больнице.
Жлобинский р-н
В Жлобинском районе водитель Daewoo сбил самокатчика. Сообщается, что 70-летний водитель легковушки на закруглении дороги наехал на электросамокат под управлением 61-летнего мужчины. Последний ехал в попутном направлении по краю проезжей части и решил повернуть налево. Пешеход госпитализирован.
Добрушский р-н
В Добрушском районе водитель "тойоты" догнал мотоблок, пассажир последнего в реанимации. Авария произошла на автодороге Жгунь - Антоновка. Как сообщают в ГАИ, при встречном разъезде легковушка влетела в попутный мотоблок. Водитель мини-трактора, а также его 17-летний пассажир доставлены в больницу. Шофера после оказания помощи отпустили домой, а 17-летний парень госпитализирован в реанимацию.
Зельвенский р-н
Плохое самочувствие привело к ДТП в Зельвенском районе. Установлено, что 48-летний водитель "ситроена" ехал по деревне Козловичи и в какой-то момент потерял сознание. Автомобиль съехал в левый кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП 70-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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