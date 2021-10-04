Цены ниже - больше выгода. Партию дверной фурнитуры по заниженной стоимости пытались ввезти из Литвы на территорию ЕАЭС. Грузовик ехал через пункт пропуска "Григоровщина". Водитель фуры предоставил документы на продукцию, согласно бумагам, стоимость партии порядка 22 тысяч евро. Но в ходе проверки таможенники обнаружили комплект документов, где была указана реальная стоимость товара, более 44 тысяч евро. По данному факту начат административный процесс.