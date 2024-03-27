Партию контрафактного спирта изъяла милиция в Бобруйске. Масштабы и стоимость впечатляют. 12 тонн жидкости на сумму 420 тысяч рублей. Владелец груза 44-летний местный житель. Мужчина не работает. Оказалось, что бойцы БЭП проверили его в рамках оперативных мероприятий. Информация нашла свое подтверждение, в прицепе грузовика были канистры, причем водитель даже попытался скрыть контрафакт под мешками. Документы на груз перевозчик предоставить не смог.

Обычно в таких случаях нарушители говорят, что алкоголь покупали для себя. Но с учетом количества изъятого сейчас такая отговорка будет не совсем уместна. Ну, разве что только мужчина решил обеспечить себя и всех своих родственников на всю оставшуюся жизнь спиртом.