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Партию контрафактного спирта изъяла милиция в Бобруйске
Партию контрафактного спирта изъяла милиция в Бобруйске. Масштабы и стоимость впечатляют. 12 тонн жидкости на сумму 420 тысяч рублей. Владелец груза 44-летний местный житель. Мужчина не работает. Оказалось, что бойцы БЭП проверили его в рамках оперативных мероприятий. Информация нашла свое подтверждение, в прицепе грузовика были канистры, причем водитель даже попытался скрыть контрафакт под мешками. Документы на груз перевозчик предоставить не смог.
Обычно в таких случаях нарушители говорят, что алкоголь покупали для себя. Но с учетом количества изъятого сейчас такая отговорка будет не совсем уместна. Ну, разве что только мужчина решил обеспечить себя и всех своих родственников на всю оставшуюся жизнь спиртом.
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