Электрических двигателей на 55 тысяч рублей пытались незаконно ввезти литовские перевозчики на территорию ЕАЭС. Партию незадекларированного товара обнаружили Гродненские таможенники.Нарушение было выявлено в пункте пропуска "Бенякони".



Согласно документам, представленным водителем,в прицепе IVECO перемещали лишь оборудование по переработке субпродуктов. Однако при проведении дополнительной проверки было установлено, что в грузовом отсеке находится 123 "лишних" электрических двигателя,клапанов и измерительных приборов.