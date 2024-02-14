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Партию одежды, обуви и бижутерии на 6 млн рублей пытался нелегально провести через белорусскую границу латвийский перевозчик

Чтобы сэкономить на таможенных платежах, латвийский перевозчик выдал новые вещи за бэушные. Он пытался нелегально провести через белорусскую границу крупную партию одежды, обуви и бижутерии больше чем на 6 млн рублей.

Как рассказали витебские таможенники, 100 тыс. единиц новых товаров везли на трех грузовиках из Литвы в Кыргызстан. Их спрятали за мешками с использованной одеждой - это выяснилось во время досмотра. Незаконный груз изъят до решения суда.

В отношении перевозчика начали административный процесс. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает крупный штраф - до 20 тыс. рублей.

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