Партию орехов незаконно пытались вывезти в Украину через белорусскую границу

Брестские таможенники задержали партию орехов, которые незаконно пытались вывезти в Украину. По информации ведомства, два гражданина и гражданка Беларуси отдельными партиями вывозили в соседнюю страну кедровые орехи. В документах при этом были заявлены недостоверные сведения. Общая стоимость незаконно перемещенного товара составила более полумиллиона рублей. По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает серьезный срок и крупный штраф.