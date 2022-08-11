3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Патроны к маузеру и часть сигнального пистолета нашли на приусадебном участке
Три десятка патронов к маузеру и часть сигнального пистолета нашел на своем приусадебном участке житель Гродненского района. Мужчина затеял стройку, во время которой и откопал арсенал. По результатам экспертизы, ни один из найденных предметов не пригоден для стрельбы. Специалисты напоминают: если вы обнаружили боеприпасы, следует сообщить об этом в милицию. Такие находки могут быть опасны для жизни.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов