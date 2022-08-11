Патроны к маузеру и часть сигнального пистолета нашли на приусадебном участке

Три десятка патронов к маузеру и часть сигнального пистолета нашел на своем приусадебном участке житель Гродненского района. Мужчина затеял стройку, во время которой и откопал арсенал. По результатам экспертизы, ни один из найденных предметов не пригоден для стрельбы. Специалисты напоминают: если вы обнаружили боеприпасы, следует сообщить об этом в милицию. Такие находки могут быть опасны для жизни.

