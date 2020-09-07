Пациент скорой помощи госпитализирован с травмами после ДТП

Авария произошла сегодня около 5:30 в Барановичах на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского. Как сообщает МЧС, не смогли разъехаться легковой автомобиль и спецмашина медиков. После бокового удара скорая перевернулась и легла на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент. С каким диагнозом его изначально перевозили медики, не сообщается. В итоге специалисты МЧС при помощи специального инструмента деблокировали человека. С травмами различной степени тяжести его отвезли в больницу. Автомобили получили механические повреждения.



