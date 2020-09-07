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Пациент скорой помощи госпитализирован с травмами после ДТП
Авария произошла сегодня около 5:30 в Барановичах на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского. Как сообщает МЧС, не смогли разъехаться легковой автомобиль и спецмашина медиков. После бокового удара скорая перевернулась и легла на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент. С каким диагнозом его изначально перевозили медики, не сообщается. В итоге специалисты МЧС при помощи специального инструмента деблокировали человека. С травмами различной степени тяжести его отвезли в больницу. Автомобили получили механические повреждения.
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