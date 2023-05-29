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Педофил из Лиды 15 лет совращал дочерей сожительниц, их родственниц и подружек
15 лет совращал дочерей сожительниц, их родственниц и подружек. Суд вынес приговор по делу педофила из Лиды. Как рассказали в СК, жуткие подробности этой истории стали вскрываться осенью прошлого года. Одна из потерпевших девочек во время ссоры дома на эмоциях призналась о том, что к ней подростковом возрасте приставал сожитель матери. Женщина в это не поверила, считая, что дочь оговаривает ее возлюбленного из-за неприязни к нему. Но страшные догадки подтвердила и младшая дочь. Об этом старшая из девочек рассказала в милиции. Оказалось, что сестры - не единственные, кто пострадали от действий 57-летнего мужчины. Выяснится, что ни о чем не подозревала и другая его сожительница.
Следствием установлено более 50 эпизодов преступной деятельности фигуранта.Потерпевшими по делу признаны 6 человек - это дочери сожительниц обвиняемого, их родственницы, подружки. С несовершеннолетними потерпевшими работали психологи, опросы проводились в дружественных комнатах, стараясь минимизировать контакт сотрудника с несовершеннолетними. При этом установлено, что в силу своего возраста малолетние не понимали характер и значение совершаемых с ними действий. Девочки поясняли, что преступления в отношении них совершались, когда мамы находились на работе.
Результаты экспертизы показали, что фигурант страдает психическим расстройством в форме педофилии. При этом мужчина давал себе отчет в своих действиях. К слову, ранее он был судим за убийство супруги. Суд признал обвиняемого виновным по двум статьям и приговорил к 18 годам заключения.
Фото: pixabay.com
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