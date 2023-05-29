Педофил из Лиды 15 лет совращал дочерей сожительниц, их родственниц и подружек

15 лет совращал дочерей сожительниц, их родственниц и подружек. Суд вынес приговор по делу педофила из Лиды. Как рассказали в СК, жуткие подробности этой истории стали вскрываться осенью прошлого года. Одна из потерпевших девочек во время ссоры дома на эмоциях призналась о том, что к ней подростковом возрасте приставал сожитель матери. Женщина в это не поверила, считая, что дочь оговаривает ее возлюбленного из-за неприязни к нему. Но страшные догадки подтвердила и младшая дочь. Об этом старшая из девочек рассказала в милиции. Оказалось, что сестры - не единственные, кто пострадали от действий 57-летнего мужчины. Выяснится, что ни о чем не подозревала и другая его сожительница.