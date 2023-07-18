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Пекарь из Могилева на работе получила травму - выясняются причины

Следователи проводят проверку по факту производственной травмы на могилевском предприятии, занимающимся выпуском хлебобулочных изделий. Открытый оскольчатый перелом костей предплечья получила пекарь. Женщина попала в больницу еще 3 июля, сообщили в СК. Сейчас выясняются причины и условия, из-за которых едва не случилась трагедия.

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