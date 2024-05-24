Пенсионер "инвестировал" в криптобиржу и потерял 160 тыс. рублей

Следуя рекомендациям "представителей" криптобиржи, мужчина установил специализированное приложение, зарегистрировал личный аккаунт и начал свою инвестиционную деятельность. За месяц минчанин перевел на виртуальные счета более 120 тыс. рублей и активно участвовал в торгах, однако по неизвестной причине его личный кабинет заблокировали. Разбираясь в сложившейся ситуации, пенсионер связался с очередным лжеконсультантом фирмы, который посоветовал продолжать переводить деньги. Мужчину заверили, что это временные технические неполадки, не влияющие на его сбережения.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску