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Пенсионер "инвестировал" в криптобиржу и потерял 160 тыс. рублей

160 тыс. рублей потерял пенсионер на инвестициях в криптобиржу мошенников. В сентябре 71-летнему минчанину позвонила неизвестная, которая рассказала о выгодном пассивном доходе.

Сперва мужчина сомневался, но потом стал малыми суммами перечислять деньги. Такой вариант не устроил его кураторов. На связь вышел другой сотрудник фирмы, который и убедил пенсионера перейти на большие суммы, пообещав выгодный процент.

Следуя рекомендациям "представителей" криптобиржи, мужчина установил специализированное приложение, зарегистрировал личный аккаунт и начал свою инвестиционную деятельность. За месяц минчанин перевел на виртуальные счета более 120 тыс. рублей и активно участвовал в торгах, однако по неизвестной причине его личный кабинет заблокировали. Разбираясь в сложившейся ситуации, пенсионер связался с очередным лжеконсультантом фирмы, который посоветовал продолжать переводить деньги. Мужчину заверили, что это временные технические неполадки, не влияющие на его сбережения.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску

После перевода еще 40 тыс. рублей аккаунт не разблокировали, а куратор порекомендовал обратиться в суд. Осознав, что все это время минчанин общался с аферистами, мужчина позвонил милицию.

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