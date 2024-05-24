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Пенсионер "инвестировал" в криптобиржу и потерял 160 тыс. рублей
160 тыс. рублей потерял пенсионер на инвестициях в криптобиржу мошенников. В сентябре 71-летнему минчанину позвонила неизвестная, которая рассказала о выгодном пассивном доходе.
Сперва мужчина сомневался, но потом стал малыми суммами перечислять деньги. Такой вариант не устроил его кураторов. На связь вышел другой сотрудник фирмы, который и убедил пенсионера перейти на большие суммы, пообещав выгодный процент.
Следуя рекомендациям "представителей" криптобиржи, мужчина установил специализированное приложение, зарегистрировал личный аккаунт и начал свою инвестиционную деятельность. За месяц минчанин перевел на виртуальные счета более 120 тыс. рублей и активно участвовал в торгах, однако по неизвестной причине его личный кабинет заблокировали. Разбираясь в сложившейся ситуации, пенсионер связался с очередным лжеконсультантом фирмы, который посоветовал продолжать переводить деньги. Мужчину заверили, что это временные технические неполадки, не влияющие на его сбережения.
После перевода еще 40 тыс. рублей аккаунт не разблокировали, а куратор порекомендовал обратиться в суд. Осознав, что все это время минчанин общался с аферистами, мужчина позвонил милицию.
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