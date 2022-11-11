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Пенсионер из Солигорска украл чужой пакет с продуктами

Не засомневался ни на минуту и украл чужие продукты. На запись системы видеонаблюдения, а затем и в криминальную сводку попал 63-летний пенсионер из Солигорска.

Совершив покупки в магазине, он украл чужой пакет с продуктами, который оставила без присмотра посетитель магазина. Чужое имущество фигурант заприметил еще стоя в очереди.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу.

Фото:pixabay.com

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