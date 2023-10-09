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Пенсионер погиб под комбайном в Столбцовском районе

В Столбцовском районе под комбайном погиб пенсионер. Мужчина собирал кукурузу на корм своим домашним животным и попал в жатку сельхозтехники. Известно, что он был инвалидом по слуху и мог не услышать приближающуюся машину.

СК по этому факту проводит проверку.

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