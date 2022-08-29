Пенсионерка из Гродно отдала мошенникам сбережения всей семьи на полмиллиона рублей

Пенсионерка из Гродно отдала телефонным мошенникам более 500 тысяч рублей. По данным следствия, вечером 26 августа 84-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина обещал помощь ее внучке, якобы ставшей виновницей страшного ДТП. Примечательно, что более 4 часов псевдоследователь непрерывно был на связи с женщиной. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в милицию. Как выяснили уже реальные следователи, деньги, которые пенсионерка передала злоумышленникам, были сбережениями всей семьи. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.