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Пенсионерка из Гродно отдала мошенникам сбережения всей семьи на полмиллиона рублей
Пенсионерка из Гродно отдала телефонным мошенникам более 500 тысяч рублей. По данным следствия, вечером 26 августа 84-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина обещал помощь ее внучке, якобы ставшей виновницей страшного ДТП. Примечательно, что более 4 часов псевдоследователь непрерывно был на связи с женщиной. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в милицию. Как выяснили уже реальные следователи, деньги, которые пенсионерка передала злоумышленникам, были сбережениями всей семьи. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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