Пенсионерка из Минска отдала мошенникам более 8 тысяч долларов на "спасение" родственницы

Нужны деньги, чтобы замять дело. Пенсионерка из Минска отдала мошенникам более 8 тысяч долларов на спасение от уголовного преследования своей родственницы, которая якобы стала виновницей ДТП. Причем 84-летнюю даму не смутило даже то, что она по сути финансируя подкуп должностных лиц, сама потенциально совершает преступление. Более того, женщина во время разговора с аферистами поняла, что с ней говорила не невестка, но разволновалась и отдала деньги.