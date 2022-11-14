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Пенсионерка из Минска отдала мошенникам более 8 тысяч долларов на "спасение" родственницы
Нужны деньги, чтобы замять дело. Пенсионерка из Минска отдала мошенникам более 8 тысяч долларов на спасение от уголовного преследования своей родственницы, которая якобы стала виновницей ДТП. Причем 84-летнюю даму не смутило даже то, что она по сути финансируя подкуп должностных лиц, сама потенциально совершает преступление. Более того, женщина во время разговора с аферистами поняла, что с ней говорила не невестка, но разволновалась и отдала деньги.
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