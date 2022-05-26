Пенсионерка из Минска отдала мошенникам свои сбережения, чтобы спасти внучку

Пенсионерка из Минска "выручала из беды внучку" и передала мошенникам свои сбережения. Женщина рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера ипредставились знакомой ее внучки. Девушка на том конце телефона сообщила, что родственница попала в серьезное ДТП. При этом внучка - виновница аварии, поэтому необходимы деньги для решения вопроса. Пожилая минчанка согласилась передать сумму. Через некоторое время к ней приехал курьер.



В итоге пенсионерка лишилась 2 тысяч долларов и 5 тысяч рублей. Только после того, как курьер ушел, она позвонила внучке, которая сообщила, что с ней все в порядке и в ДТП она не попадала. Сейчас аферистов ищет милиция.