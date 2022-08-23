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Пенсионерка из Минска передала аферистам $6 тыс, пока ее дочь ходила в аптеку
Игра на доверии ценой в 6 тысяч долларов. Такую сумму пенсионерка передала аферистам, пока ее дочь ходила в аптеку. Пожилой женщине позвонили некие люди и предложили передать деньги за спасение дочери - якобы по ее вине случилось ДТП. Незадолго до звонка телефонных жуликов девушка вышла в магазин за покупками, когда вернулась, то не смогла попасть в квартиру, таккакзабыла ключи. Дозвониться до матери ей не удалось, ведь последняя в тот момент разговаривала с аферистами. На стук в дверь пенсионерка не реагировала.
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