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Пенсионерка из Минского района отдала телефонным мошенникам 80 тысяч долларов и хотела еще одолжить у соседей

По данным следствия, 77-летняя женщина по телефону услышала взволнованный голос. Ей показалось - говорил сын, который рассказал,что стал виновником ДТП. Для освобождения его от ответственности требовались деньги. Трубку передали неизвестной девушке, которая представилась помощником следователя. И в этом случае пенсионерка знала о подобных звонках аферистов, но продолжила разговор.

Вскоре приехал незнакомец, которому и передали 10 тысяч долларов, а затем столько же еще одному курьеру. Но на этом история не закончилась. Мошенники выманили у пожилой женщины еще 60 тысяч долларов, мотивируя тем, что водитель, пострадавший в ДТП, якобы скончалась.

Но даже после того, как потерпевшая отдала все, злоумышленники не отстали. Они продолжали требовать денег. Женщина решила взять взаймы у соседки, но когда выходила из квартиры, встретила на пороге своего невредимого сына.

Фото:pixabay.com

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