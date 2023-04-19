Перебегали дорогу на красный, попали под колеса, инспекторы ищут очевидцев аварии на Дзержинской трассе, в Мостах сбили пенсионера

Минск

Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной аварии на столичной улице Брилевской, там столкнулись три автомобиля. Водитель "фольксвагена" вовремя не заметил остановку "пежо" и врезался в хетчбэк, который от удара столкнулся с впереди стоящим автомобилем такси. В аварии пострадавших нет.

Перебегали дорогу на красный, попали под колеса - наглядное видео, что стоит за необдуманным поступком, опубликовали накануне следователи. В Минске 11-летние школьники, не дождавшись зеленого, решили перебежать дорогу. Один из водителей, заметив подростков, остановился, несмотря на то, что ему горел зеленый. Когда ребята побежал, то попали под колеса "мазды". И пострадавшие, и женщина за рулем седана лишь в последний момент увидели друг друга. В результате мальчик и девочка оказались в больнице.

Дзержинский р-н dzr.by

Инспекторы ищут очевидцев аварии на Дзержинской трассе. В понедельник вечером 30-летний гражданин Польши за рулем "шкоды" сбил пешехода. Житель Фаниполя шел по проезжей части и не был обозначен фликером. Пострадавший находится в районной больнице. Если вам что-либо известно об этом инциденте, в ГАИ просят откликнуться по телефонам: /01716/ 6 54 62 или 102.

Мосты

Последствия аварии в Мостах. Выезжая со стоянки, 30-летняя водитель за рулем "фиата" не заметила пенсионера на велосипеде и сбила 74-летнего дедушку. После автомобиль врезался в дерево. Пострадавшего велосипедиста доставили в отделение хирургии районной больницы. Сама водитель не пострадала, а вот машина требует серьезного ремонта.