3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Перекрыт канал поставки наркотика из Германии
Из ФРГ в Беларусь - канал поставки наркотика, который накануне перекрыли бойцы наркоконтроля. Оперативникам удалось установить всю цепочку: от конечных потребителей до продавца, а потом удалось выйти и на поставщика. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся, что называется, по знакомству. Но и эти меры предосторожности не помогли торговцам остаться вне фокуса внимания милиции. В Беларусь наркотик привозил 55-летний житель поселка Ждановичи. Он был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, занимался международными перевозками. И как водитель-международник с опытом нашел возможность провезти через границу небольшую партию дурмана. Покупал гашиш в Германии в среднем по 8-10 евро за грамм, затем продавал всю партию вдвое дороже своему знакомому - 50-летнему минчанину. Последний был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. К слову, он также увеличивал стоимость товара для последнего звена цепочки - потребителя. С покупателями продавец был знаком лично. С каждой партии подельники зарабатывали примерно по тысяче евро. Однако схему раскрыли правоохранители. Сразу по приезде из очередного рейса поставщик был задержан. В его квартире было обнаружено и изъято около 130 граммов гашиша. Поставщик, покупатель и продавец станут фигурантами уголовного дела.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов