Перекрыт канал поставки наркотика из Германии

Из ФРГ в Беларусь - канал поставки наркотика, который накануне перекрыли бойцы наркоконтроля. Оперативникам удалось установить всю цепочку: от конечных потребителей до продавца, а потом удалось выйти и на поставщика. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся, что называется, по знакомству. Но и эти меры предосторожности не помогли торговцам остаться вне фокуса внимания милиции. В Беларусь наркотик привозил 55-летний житель поселка Ждановичи. Он был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, занимался международными перевозками. И как водитель-международник с опытом нашел возможность провезти через границу небольшую партию дурмана. Покупал гашиш в Германии в среднем по 8-10 евро за грамм, затем продавал всю партию вдвое дороже своему знакомому - 50-летнему минчанину. Последний был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. К слову, он также увеличивал стоимость товара для последнего звена цепочки - потребителя. С покупателями продавец был знаком лично. С каждой партии подельники зарабатывали примерно по тысяче евро. Однако схему раскрыли правоохранители. Сразу по приезде из очередного рейса поставщик был задержан. В его квартире было обнаружено и изъято около 130 граммов гашиша. Поставщик, покупатель и продавец станут фигурантами уголовного дела.





