Адаптироваться в обществе, влиться в коллектив и начать жизнь с чистого листа… Это все о Даниле - молодом человеке, который пытается перевернуть страницу прошлого и написать новую историю. По молодости, да и, конечно же, по глупости в 2016 году парень попал в тюрьму за хулиганство. Если конкретней, то он избил прохожих кастетом. Приговор суда - 4 года лишения свободы. Свой срок Данила отмотал не полностью - отсидел чуть больше трех и вышел по амнистии. После освобождения у человека есть два пути - переступить черту закона опять или наверстать упущенные годы.



Почему у бывших заключенных может случиться рецидив, и как не повторить ошибок прошлого? О помощи, адаптации и человечности мы расскажем уже завтра в итоговой программе.



