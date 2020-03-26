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Переступить черту закона опять или наверстать упущенные годы?
Адаптироваться в обществе, влиться в коллектив и начать жизнь с чистого листа… Это все о Даниле - молодом человеке, который пытается перевернуть страницу прошлого и написать новую историю. По молодости, да и, конечно же, по глупости в 2016 году парень попал в тюрьму за хулиганство. Если конкретней, то он избил прохожих кастетом. Приговор суда - 4 года лишения свободы. Свой срок Данила отмотал не полностью - отсидел чуть больше трех и вышел по амнистии. После освобождения у человека есть два пути - переступить черту закона опять или наверстать упущенные годы.
Почему у бывших заключенных может случиться рецидив, и как не повторить ошибок прошлого? О помощи, адаптации и человечности мы расскажем уже завтра в итоговой программе.
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