Перевозчик "забыл" указать в документах 3,5 тысячи килограммов тканей для штор

Гомельские таможенники выявили крупную партию товара без документов. По информации ведомства, фура DAF под управлением гражданина Молдовы ехала из Турции в Россию. При проведении досмотра были выявлены ткани для штор, сведений о которых не было в документах. Стоимость незаконно товара составила около 50 тысяч рублей. Начат административный процесс. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф - до 30 % от стоимости скрытого груза.



