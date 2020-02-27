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Перевозчик "забыл" указать в документах 3,5 тысячи килограммов тканей для штор
Гомельские таможенники выявили крупную партию товара без документов. По информации ведомства, фура DAF под управлением гражданина Молдовы ехала из Турции в Россию. При проведении досмотра были выявлены ткани для штор, сведений о которых не было в документах. Стоимость незаконно товара составила около 50 тысяч рублей. Начат административный процесс. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф - до 30 % от стоимости скрытого груза.
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