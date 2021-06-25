Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси

Основой стало расследование в отношении должностных лиц бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы. Фигуранты подозреваются в выплате "серой" зарплаты сотрудникам этого закрытого акционерного общества. Более 100 человек получали зарплаты в конвертах, таким образом дельцы обходили закон и в государственную казну недоплачивались налоги, считают в ДФР. Это выяснилось после дополнительной проверки.