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Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси

Основой стало расследование в отношении должностных лиц бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы. Фигуранты подозреваются в выплате "серой" зарплаты сотрудникам этого закрытого акционерного общества. Более 100 человек получали зарплаты в конвертах, таким образом дельцы обходили закон и в государственную казну недоплачивались налоги, считают в ДФР. Это выяснилось после дополнительной проверки.


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