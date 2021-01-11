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Пешеход получил травму в результате дорожной аварии в Пинске

Водитель за рулем Skoda наехал на 51-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по переходу. Почему шофер не заметил человека на дороге, выяснит ГАИ во время проверки. С травмами пострадавший был доставлен в больницу.

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