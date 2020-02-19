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Пешеход попал под колеса авто в Минске

Как отметили в ГАИ, инцидент произошел прямо на переходе. "-Опель"- ехал во второй полосе по улице Шаранговича. В какой-то момент водитель не заметил человека, который пересекал дорогу по зебре, и сбил его. Потерпевший получил травмы и был доставлен в больницу.Эксперты выясняют все обстоятельства и причины, по которым совершено ДТП.

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