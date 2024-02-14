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Пешеход угодил под колеса, Nissan сбил велосипедиста, нетрезвый водитель ехал без включенных фар - обзор дорожных происшествий

Минск

На МКАД пешеход угодил под колеса, предварительно, он перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщают в ГАИ, инцидент произошел в районе 5-го км внешнего кольца сегодня около 10:00 утра. Водитель автомобиля Volkswagen сбил 40-летнего мужчину, который пересекал дорогу. С различными травмами он в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. На месте работали следователи, эксперты и инспекторы ГАИ.

Бобруйск

В Бобруйске на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Момент аварии попал на видеорегистратор. Так, водитель Nissan на перекрестке при повороте налево наехал на 77-летнего пенсионера. Мужчина переезжал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. С травмами местный житель госпитализирован. В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на пешеходных переходах.

Минск

В Минске задержали нетрезвого водителя - мужчина за рулем Lancia вечером ехал без включенных фар, чем привлек внимание дорожной милиции.

За рулем иномарки находился 66-летний мужчина. Сотрудники ГАИ заподозрили, что он нетрезв. По результатам медосвидетельствования выявлено 0,45 промилле алкоголя. Мужчина задержан, автомобиль на штрафстоянке.

Невнимательный водитель спровоцировал ДТП с тремя авто. По предварительной информации, накануне вечером мужчина на Kia ехал по улице Мележа и при перестроении не убедился в безопасности маневра. В итоге он столкнулся с автомобилями Lexus и BMW. Двое несовершеннолетних пассажиров (6 и 9 лет) в салоне Кia угодили в больницу. К слову, только один из детей был в специальном удерживающем устройстве.

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