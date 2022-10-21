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Пинчанин пошел за грибами, а нашел минометную мину времен Великой Отечественной войны

Минометная мина времен Великой Отечественной войны найдена в Пинском районе. Боеприпас обнаружил грибник в лесу.

До прибытия саперов милиционеры оцепили место. Находкой оказалась 82-миллиметровая мина. Вскоре снаряд отвезли на полигон, где его и уничтожили.

Фото:brest.mvd.gov.by

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