Плата за свободу: 9 тысяч долларов пострадавший передал аферистам

Последние обещали решить вопрос, связанный с прекращением уголовного преследования. Злоумышленники гарантировали так называемому клиенту свободу. По данным милиции, они подстрекали 34-летнего жителя Кличева к даче взятки стражам порядка. 10 тысяч долларов - такая сумма была озвучена пострадавшему. Если бы дело все же дошло до суда, клиенту гарантировали наказание, не связанное с лишением свободы. Тогда дуэт получил 5 тысяч долларов в качестве предоплаты, а в марте суд приговорил жителя райцентра к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Эту "заслугу" так называемые помощники приписали себе и потребовали у жителя райцентра еще 4 тысячи долларов. В итоге одного из подстрекателей задержали оперативники в Могилеве во время передачи денег, другого - чуть позже в Минске. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере.