Плохое самочувствие водителя привело к ДТП на Кальварийской улице в Минске

На ул. Кальварийской в Минске 24 февраля столкнулись автомобили "Джили" и "Ауди". Специалисты разбираются в обстоятельствах аварии.

За рулем Audiнаходилась 37-летняя женщина. Сообщается, что в какой-то момент автоледи почувствовала себя плохо и столкнулась с внедорожником, который ехал в соседней полосе. После ДТП женщину-водителя доставили в больницу для обследования.