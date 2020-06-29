По факту смертельной аварии под Барановичами возбуждено уголовное дело

Статья - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Личности погибших установлены. Это 41-летний житель Слонима и его 37-летняя землячка. Напомним, ДТП произошло в субботу. Мужчина за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в фуру. На месте скончались водитель и пассажирка легкового авто. Сообщается, что женщина не была пристегнута. Шофер тяжеловеса в больнице.