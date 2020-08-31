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По горячим следам и с помощью системы видеонаблюдения раскрыта кража кошелька
В оперативно-дежурную службу Жодинской милиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что пропало его имущество. Сумку с деньгами он оставил на лавочке у входа в подъезд одного из домов в городе. Сыщики быстро установили, что к делу причастен ранее не судимый 69-летний местный житель, проходивший мимо. Часть похищенных денег он все же успел потратить на алкоголь, а потому внятно объяснить правоохранителям свой поступок пенсионер так и не смог. Судебное разбирательство впереди. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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