По нескольким статьям Уголовного кодекса квалифицированы действия брестского дебошира

Еще 17 августа 2019 года 18-летний парень устроил погром в одном из торговых центров. Сначала топором он разбил стеклопакеты дверей и таким образом проник внутрь помещения. Затем он стал крушить все вокруг, в том числе стендовый автомобиль, стеллажи с алкоголем и продукты питания. По данным СК, причиненный им ущерб составил более 32 тысяч рублей. Более того, прибывшим сотрудникам милиции, которых вызвал сотрудник службы безопасности магазина, парень угрожал применением насилия. Как сообщает следствие, во время задержания подозреваемый был трезв. А по заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал противоправный характер своих действий и мог руководить ими. Таким образом, действия дебошира квалифицированы по статьям "Хулиганство", "Умышленные повреждение имущества в особо крупном размере" и "Угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



