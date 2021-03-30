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По нескольким статьям Уголовного кодекса обвиняются двое минчан
Грабеж, злостное хулиганство и присвоение власти – сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса обвиняются двое минчан. Вечером 14 декабря прошлого года 32 и 42-летние мужчины решили обмануть пенсионера. Не удивительно, что товарищи были в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в СК, они ворвались в квартиру 62-летнего пенсионера на улице Новаторской, один из них необоснованно представился сотрудником правоохранительных органов. Затем обвиняемые избили пожилого человека, похитили продукты питания из холодильника, пневматическую винтовку, некоторое другое имущество и скрылись с места происшествия. По уголовному делу известно, что потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти.
При этом имущественный ущерб оценен почти на 200 рублей. Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки
Позже выяснилось, что младший из фигурантов 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабежи, мошенничество и умышленное уничтожение имущества. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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