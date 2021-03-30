Грабеж, злостное хулиганство и присвоение власти – сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса обвиняются двое минчан. Вечером 14 декабря прошлого года 32 и 42-летние мужчины решили обмануть пенсионера. Не удивительно, что товарищи были в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в СК, они ворвались в квартиру 62-летнего пенсионера на улице Новаторской, один из них необоснованно представился сотрудником правоохранительных органов. Затем обвиняемые избили пожилого человека, похитили продукты питания из холодильника, пневматическую винтовку, некоторое другое имущество и скрылись с места происшествия. По уголовному делу известно, что потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти.



