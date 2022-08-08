По отпечатку руки правоохранители вышли на угонщика

По отпечатку руки в Бобруйском районе правоохранители вышли на злоумышленника, который укатил на чужой машине. В милицию обратился владелец автомобиля ВАЗ. Мужчина рассказал, что вечером оставил транспорт у дома, а утром обнаружил авто в 15 метрах от места парковки. Оперативники выяснили, что жулик открыл дверь машины через незакрытую форточку. Фигурант завел двигатель, соединив провода замка зажигания. В качестве подсветки использовал спички. Несмотря на то что завести "жигули" удалось, далеко уехать злоумышленник не сумел. Сработала блокировка рулевой колонки.